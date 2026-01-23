Челябинск получил премию за внедрение ИИ в контроль чистоты общественного транспорта

Систему пока что тестируют, а после внедрят на крупных перекрестках города

Челябинск стал победителем V премии «Региональная политика» в номинации «Муниципальный кейс». Награда вручена за инновационный проект — систему автоматического контроля чистоты общественного транспорта с применением технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На заседании экспертного клуба «Регион» заместитель главы Челябинска Дмитрий Агеев получил награду за реализацию проекта. В рамках пилотной фазы на городских дорогах развернуты посты видеонаблюдения, оснащенные системой мониторинга на базе трех различных нейросетей.

Ключевые функции системы:



фиксация степени загрязнения общественного транспорта;

автоматический сбор данных для составления протоколов об административных правонарушениях.

По словам вице‑мэра Дмитрия Агеева, проект решает сразу несколько задач:

оптимизирует контроль за исполнением условий государственных контрактов в условиях непростой экономической ситуации;

обеспечивает объективную фиксацию нарушений;

формирует доказательную базу для привлечения перевозчиков к ответственности.

В условиях непростой экономической ситуации важно оптимизировать и усилить контроль за исполнением условий государственных контрактов, заявил вице-мэр.

«С помощью цифровых технологий фиксируются нарушения, собираются все материалы и перевозчики „веерным“ способом привлекаются к ответственности за каждую грязную машину. В итоге они понимают, что проще соблюдать условия контрактов и мыть технику, чем платить штрафы, которые, кстати, не являются нашей конечной целью. Нам важно, чтобы в городе курсировал чистый транспорт»,— подчеркнул Дмитрий Агеев.

После завершения пилотного этапа систему планируется развернуть на основных перекрестках Челябинска. Проект продолжит развиваться, расширяя охват и повышая эффективность контроля за чистотой городского транспорта.

Победа в престижной премии подтверждает: Челябинск демонстрирует передовой опыт в применении цифровых технологий для решения актуальных городских задач.