Челябинск получил паспорт готовности к отопительному сезону 2023-2024

Проверка Ростехнадзора прошла успешно

Челябинск успешно прошел проверку готовности к отопительному сезону 2023-2024 и накануне, 13 ноября, получил соответствующий паспорт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Уральское управление Ростехнадзора подтвердило готовность Челябинска к отопительному периоду 2023-2024 годов и выдало соответствующий документ — паспорт готовности»,— уточнили в мэрии.

В администрации рассказали, что для получения такого паспорта муниципалитет должен иметь план действий по устранению возникших аварий, систему мониторинга состояния сетей и механизм оперативно-диспетчерского управления. Кроме того, все источники тепла и ресурсоснабжающие компании должны быть готовы к зиме.

В целом, по данным мэрии, отопительный сезон, стартовавший 3 октября, проходит в штатном режиме, а возникающие сбои в системе оперативно устраняются.