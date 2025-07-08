Челябинск поднялся на второе место в народном голосовании за звание культурной столицы — 2027

Командам городов-финалистов предстоит подтвердить свои заявки информационно-творческими презентациями

Южноуральская столица поднялась на второе место в народном голосовании за звание «Культурная столица — 2027», которое проходит на портале «Госуслуги». За Челябинск отдали свои голоса уже более 21 тысячи человек, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Команда проекта вышла на конкурс с концепцией «Челябинск — гармония культур на границе континентов Европы и Азии»:

«Мы открываем двери для всех, кто хочет стать частью нашей дружной семьи и внести свой вклад в развитие культурного наследия. Уверены, что почти у каждого в мире есть друг из Челябинска, даже если вы об этом не знаете», — говорится в обращении команды.

Всего проголосовали в конкурсе уже более 157 тысяч человек, и обгоняет Челябинск только Вологда — за нее отдано более 28 тысяч голосов. Также в пятерке лидеров голосования — Новосибирск (18 696), Донецк (14 656) и Воронеж (13 656).

По итогам голосования, которое продлится до 5 августа, будут определены восемь городов-финалистов, которым предстоит защитить свои притязания информационно-творческими презентациями. Победитель определится 14 декабря.

Напомним, почетное звание «Культурная столица года» ежегодно присуждается одному из городов Российской Федерации. Участие в конкурсе принимают инициативные команды городов с населением не менее 200 тысяч человек. Впервые такой конкурс был проведен в 2023 году. Победителями стали Нижний Новгород на 2024 год, Грозный — на 2025-й и Омск — на 2026-й.