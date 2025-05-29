Челябинск под ударом: сильная магнитная буря накрыла регион

Геомагнитные возмущения начались с самого утра

Жители Челябинской области сегодня, 29 мая, ощутили на себе последствия магнитной бури, которая обрушилась на Землю. Геомагнитные колебания достигли уровня G3, что классифицируется как сильная буря, сообщили в лаборатории солнечной астрономии.

Бурю зарегистрировали с утра, пик колебаний магнитного поля пришелся на 5—8 часов по челябинскому времени. Она стала следствием образования в атмосфере Солнца новых крупных корональных дыр.

По прогнозам, Земля будет во власти геомагнитных возмущений до конца недели. В это время метеозависимые люди могут ощутить головные боли, бессонницу, слабость.