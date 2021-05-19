Челябинск переживает наплыв переселенцев с территории бывшего СССР

Многие из них имеют высшее образование и оседают в областном центре

Более четырех тысяч переселенцев c территории бывшего СССР осели на Южном Урале в 2020 году. Поток соотечественников почти в три раза превысил ожидаемые показатели. Об этом в среду, 19 мая, сообщает пресс-служба Главного управления по труду и занятости населения региона.

«В прошлом году в рамках государственной программы содействия добровольному переселению соотечественников, живущих за рубежом, к нам переехали 4 тысячи 181 человек. Это превысило программный показатель более чем в три раза», — уточняют в пресс-службе.

Больше всего заявлений было подано из Казахстана (61%), Узбекистана (14%), Молдавии (6%) и Таджикистана (9%).

При этом больше 80% переселенцев осели в областном центре — в Челябинске.

Среди участников государственной программы переселения 62% — люди трудоспособного возраста, 2% — студенты, 32% — детсадовцы и школьники, 4% — пенсионеры.

Чиновники отмечают высокий образовательный уровень многих переселенцев: 37% имеют высшее образование, 39% — среднее специальное.

Напомним, все участники госпрограммы переселения соотечественников получают:

— компенсацию за первоначальный съем жилья;

— выплату на медосмотр при подготовке документов для оформления разрешения на временное проживание;

— компенсацию расходов на признание ученых степеней, ученых званий, образования и квалификации, полученных в иностранном государстве.

Получить компенсацию по переезду можно в Главное управление по труду и занятости населения по телефонам: 8 (351) 261-51-30, 261-51-25. Кроме того, в управление можно обратиться по электронной почте trudmigra@szn74.ru.