Челябинск отправил своим спецназовцам посылку с антидроновым оборудованием

Стратегическое оборудование прибудет «за ленточку» уже в феврале

«Сова», «Булат» и «Юрка» — глава Челябинска Алексей Лошкин передал стратегически важное оборудование отрядам специального назначения управления Росгвардии, которые выполняют служебные задачи в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба мэрии.

В «посылке», которая отправится «за ленточку» уже в феврале, мобильные комплексы противодействия беспилотникам «Сфера-МБ», видеоприемники «Сова», детекторы дронов «Булат» и «Юрка».

«Как рассказывают бойцы, такая техника помогает уберечь наши позиции от вражеских прилетов, срывая планы противников и дезориентируя их. Она создает защитные купола, перехватывает видеотрансляции, обнаруживает и нейтрализует большинство БПЛА», — пояснил глава города.

Он добавил, что считает такое приобретение долгом и посильным вкладом челябинцев в общую победу.