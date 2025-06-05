Челябинск отправил первую партию куриных яиц в Абхазию

Республика стала еще одним направлением для экспорта

Из Челябинска в Абхазию отправили первую партию пищевых яиц. «Птицефабрика Челябинская» отгрузила на экспорт 186,4 тысячи яиц, сообщают в региональном управлении Россельхознадзора.

До Абхазии первая крупная партия куриных яиц доедет на автомобилях.

Добавим, что Челябинская область экспортирует продукты в Монголию, Китай. С начала года в Монголию отправили 261,5 тонны комбикорма «Союзпищепрома» для крупного рогатого скота, в Узбекистан — 4,2 тонны колбас, а в Китай — 170,6 тонны куриных лапок Магнитогорского птицеводческого комплекса.