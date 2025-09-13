Челябинск отмечает 289‑летие

К этой дате город подошел со множеством реализованных проектов и идей

Сегодня, 13 сентября, Челябинску исполняется 289 лет. В его большой истории нашли отражение и великие трудовые свершения горожан, и их ратные подвиги, и крупные инфраструктурные проекты, и множество ярких культурных, спортивных и деловых мероприятий, отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Сегодня Челябинск динамично развивается и успешно решает уже новые задачи, которые ставит перед нами время. Вместе с вами, дорогие друзья, мы делаем город современным, красивым, удобным для людей»,— отметил глава региона.

Сразу после празднования 289-летия город начнет готовиться к масштабному юбилею, который отметит в следующем году. Алексей Текслер выразил уверенность в том, что к этому празднику все важные городские проекты и идеи будут реализованы — благодаря трудолюбивым, талантливым и активным жителям.

«Челябинцы умеют беречь наследие прошлого, ценят настоящее и делают все возможное для процветания города в будущем»,— подчеркнул губернатор.

В день рождения Челябинска Алексей Текслер пожелал городу трудовой доблести и его жителям новых успехов и уверенных побед.

В последние годы Челябинск заметно преображается. Здесь появляются новые прогулочные зоны, благоустраиваются набережные, дворы, детские площадки. Особое внимание уделяется комфорту жителей — строятся и ремонтируются дороги, школы, детские сады, больницы. В рамках программы «Большой ремонт — 74» ремонтируется, обновляется и модернизируется инженерная инфраструктура.