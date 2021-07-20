Челябинск оказался за бортом программы субсидированных перелетов для семей с детьми

Однако южноуральцы смогут приобрести недорогие билеты на самолет с вылетом из Екатеринбурга

Челябинск не попал в программу субсидированных перелетов для семей с детьми, которую накануне, 19 июля, презентовал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Субсидировать перелеты планируется по 46 маршрутам. В перечень попали такие популярные туристические города, как Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск. Однако вылетов из Челябинска туда не будет. Ближайший аэропорт, из которого будут летать «дешевые» самолеты, находится в Екатеринбурге.

Так, из Кольцово челябинцы смогут улететь во Владивосток, Иркутск, Улан-Удэ, Калининград — предельная цена билета по этим направлениям составит 10 тысяч 953 рубля. Кроме того, из Екатеринбурга можно будет купить билеты в Казань (не дороже 4 тысяч 674 рублей), Нижний Новгород (не дороже 6 тысяч 123 рублей) и Петрозаводск (не дороже 8 тысяч 538 рублей). В Екатеринбург по субсидированному тарифу можно будет добраться из Ростова-на-Дону — предельная цена билета составит 9 тысяч 504 рубля.

Программа также предполагает вылеты из Уфы в Иркутск (не более 10 тысяч 953 рублей), и в Уфу из Ханты-Мансийска (не более 6 тысяч 123 рублей).

Скидки будут доступны в рамках семейной поездки при едином бронировании билетов на ребенка и взрослого.