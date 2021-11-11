Челябинск назвали самым снежным городом России

Южноуральская столица оказалась лидером по осадкам среди городов-миллионников

Аналитики изучили данные метеонаблюдений за десять лет и узнали, где самые снежные зимы и когда в разных городах выпадает первый снег. В Челябинске в этом году первый снег пошел 3 октября. Снег в городе идет в среднем 132 дня, в последний раз выпадает в середине мая. Общая толщина снега за сезон составляет в среднем 181 см. По этому показателю он на первом месте среди российских городов-миллионеров, сообщает пресс-служба «Яндекса».

«У „Яндекс.Погоды“ есть карта осадков: на ней видно, где снег или дождь идут прямо сейчас и куда переместятся тучи в ближайшее время. Прогноз для этой карты рассчитывается с помощью технологии Meteum, которая использует не только данные метеостанций, радаров и спутников, но и сообщения пользователей. Если у вас за окном снег, можете отправить нам „снежинку“ через сайт или мобильное приложение — и благодаря вам прогноз станет точнее», — сообщает руководитель метеопрогнозирования «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин.





Если представить, что над всей территорией Челябинска осадки выпадают равномерно, получится, что на город ложится примерно 91 миллион КамАЗов снега. В сумме снег лежит около 182 дней и сходит обычно в конце апреля.

Самой снежной за последние десять лет в Челябинске была зима-2013/2014: тогда общая толщина выпавшего снега составила 240 см. Самым снежным днем было 25 апреля 2014 года, к толщине снежного покрова прибавилось сразу 25 см.