Челябинск накрыло смогом из‑за торфяных пожаров в Свердловской области

Высоких уровней загрязнения онлайн-мониторинг качества воздуха не показал

В четверг, 14 октября, над Челябинском нависло серое облако смога. Специалисты утверждают, что это последствия природного пожара, который произошел в соседней Свердловской области. При этом высоких уровней загрязнения воздуха онлайн-мониторинг не выявил, сообщили в региональном Минэкологии.

«На данный момент в Челябинской области наблюдается влияние от торфяных пожаров на территории Свердловской области, это связано с переносом воздушных масс в ночное время. Из-за этого в Челябинске наблюдаются повышенные концентрации по взвешенным веществам (пыли), оксида азота (продукты горения) в районе одного ПДК (предельно допустимая концентрация)», — ответили ИА «Первое областное» в региональном Минэкологии.

В ведомстве отметили, что высоких уровней загрязнения по данным онлайн-мониторинга нет.

«Повышенные концентрации в городе также связаны с инверсией воздушных масс и комплексным городским загрязнением от объектов коммунальной инфраструктуры, промышленности и автомобильного транспорта. С промышленными предприятиями проведены совещания с целью снижения выбросов в атмосферу, продолжаются контрольно-надзорные мероприятия совместно с природоохранной прокуратурой», — добавили в министерстве.

Ранее МЧС сообщало о тлении торфяника в Екатеринбурге на площади 120 гектаров. Позже тление удалось локализовать на площади около 8 гектаров, к четвергу его площадь сократилась до 4,8 гектара. Из-за плотного смога и нулевой видимости 14 октября ГИБДД перекрыла движение по части Екатеринбургской кольцевой автодороги.

Известно, что смог от природных пожаров также накрыл Тюменскую и Курганскую области.