Челябинск накрыло дымом от лесных пожаров в Курганской области

Жители жаловались на смог и запах гари

Накануне вечером, 1 мая, жители некоторых районов Челябинска пожаловались на дымку и запах гари. В пресс-службе министерства экологии Челябинской области объяснили, что причина их появления — возникшие на территории Курганской области лесные пожары.

«В связи с возникшими природными пожарами в Курганской области в ряде населенных пунктов нашего региона и некоторых районах Челябинска наблюдается дымка и запах гари. Также наблюдается повышение концентраций по взвешенным веществам. Для контроля ситуации организованы дополнительные измерения состояния атмосферного воздуха передвижными лабораториями»,— уточнили в ведомстве.

По рекомендации ведомства предприятия региона снизили количество выбросов.

Также в Минэкологии сообщили, что к утру ситуация улучшится в связи со сменой направления ветра.