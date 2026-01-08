Челябинск начинает готовиться к первой в 2026 году рабочей неделе

Районам города и УК поручили тщательнее убирать снег

Глава города Алексей Лошкин провел аппаратное совещание. На нем объявили, что за минувшие сутки с улиц Челябинска вывезли 24 тысячи кубометров снега. Для расчистки задействовали 246 единиц техники и почти 700 рабочих, сообщает пресс-служба администрации.





Подрядчики занимаются прометанием и очисткой дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, парковок и прилотковых зон. Снег вывозят также с дворовых территорий и общественных пространств. Руководителям челябинских районов и управляющих компаний поручили проводить превентивную обработку всех тротуаров. Еще одна задача — начать подготовку к предстоящей рабочей неделе.

«Особое внимание — остановкам общественного транспорта и социальным объектам: школам, детским садам, больницам. К понедельнику, когда все выйдут с каникул, вокруг учреждений должен быть полный порядок. Важно обеспечить чистоту и безопасность основных пешеходных маршрутов»,— подчеркнул Алексей Лошкин.

Он также отметил, что ответственные за создание снежных навалов получат предостережения и крупные штрафы — до 600 тысяч рублей.