Челябинск начали очищать от опасных сухостойных деревьев

На месте погибших высадят новые зеленые насаждения

Челябинск на этой неделе начнут очищать от сухостоя. В ближайшее время город избавится от 100 опасных авариных деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства Челябинска.



Опасные насаждения выявили в ходе инвентаризации. Проверка показала, что сухостойными аварийными считаются 100 деревьев. Для безопасности жителей их уберут вдоль дорог по улицам Гагарина, Новороссийской, Энергетиков, Гранитной, Трубников, Дзержинского, Братьев Кашириных, Ворошилова, Каслинской, Косарева, Партизанской, проспекту Победы, Российской, Турбинной, Плеханова, Цвиллинга, Разина, Доватора и Свободы.



На месте снесенных деревьев летом высадят новые зеленые насаждения, пообещали в КДХ.



Напомним, накануне житель Челябинской области незаконно вырубил деревья на 300 тысяч рублей. Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет и крупный штраф.

Ранее вырубленные деревья обнаружили в Аргаяшском районе. Ущерб составил порядка 1,5 миллиона рублей. По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело.

