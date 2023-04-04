Челябинск на 11,5 процента улучшил качество городской среды — Минстрой РФ

Федеральное министерство опубликовало рейтинг уральских городов с комфортными условиями жизни

Министерство строительства РФ обнародовало индекс качества городской среды, включающий данные по 115 населенным пунктам Уральского федерального округа. Как следует из данных ведомства, в списке выделяются Челябинск и Верхнеуральск.



Индекс качества городской среды — инструмент для оценки качества материальной городской среды и условий ее формирования. Он формируется Минстроем России и используется в том числе для определения размера федеральных субсидий на поддержку госпрограмм в регионах и муниципальных программ по благоустройству. Индекс по шести индикаторам оценивает каждый из шести типов городских пространств: жилье, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуру и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличную инфраструктуру и общегородское пространство. Соответственно, любой населенный пункт может набрать максимум 360 баллов. Благоприятной для людей городская среда считается, если индекс ее качества превышает 180 баллов.

«С каждым годом все больше населенных пунктов Уральского федерального округа попадают в число городов с комфортной городской средой. В 2019 году их было 30, по итогам 2022 года — 66. Более того, населенные пункты федерального округа, представленные в исследовании, системно улучшают показатели. Это говорит о том, что регионы выбрали верное направление развития. Их усилия положительно влияют на качество жизни в городах», — прокомментировал результаты исследования полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

По сравнению с 2021 годом, по данным Минстроя РФ, в УрФО стало на 14 комфортных городов больше. По итогам 2022 года Челябинск показал самый динамичный рост среди столиц уральских регионов: мегаполис прибавил 11,5 процента, и сейчас его индекс оценивается в 204 балла. Лидерами, правда, остаются Ханты-Мансийск (247 баллов) и Тюмень (240 баллов).

Самый заметный рывок на пути к комфорту совершил Верхнеуральск: за год райцентр на юге Челябинской области улучшил показатели индекса качества городской среды со 180 до 219 баллов.