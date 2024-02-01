Челябинск может стать столицей Тотального диктанта — 2024

Победителя конкурса объявят 1 февраля

Сегодня, 1 февраля, объявят победителя конкурса «Столица Тотального диктанта — 2024». В финал вышли Душанбе (Таджикистан), Уфа, Омск, Томск и Челябинск.



Победитель конкурса получит право принять автора текста диктанта на главной площадке, организовать студии онлайн-марафона, провести научно-популярные мероприятия, сопровождающие акцию.

Конкурс проходит в седьмой раз. В разные годы победителями были Владивосток, Таллин, Санкт-Петербург, Якутск, Ярославль, Нижний Тагил. Главная цель «Тотального диктанта» — популяризация акции и формирование крепкого сообщества внутри и вокруг проекта, сообщал ранее директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

«В последний раз Челябинск участвовал в конкурсе на звание столицы в 2019 году. Тогда нам, к сожалению, не удалось выйти в финал, мы остановились на этапе зрительского голосования. В этом году, я считаю, у нас есть все шансы достойно представить город в финале. Мы подготовили шутливый видеоролик о Тотальном диктанте в Челябинске и презентацию, в которой рассказали о преимуществах нашего города. Тотальный диктант в Челябинске всегда проходит на высоком уровне: у нас много участников, большая группа поддержки, много площадок, в том числе и необычных, и сильная команда филологов. Для Челябинска важно стать столицей, потому что это даст нам большую поддержку федерального проекта. Мы сможем не только стать главной площадкой, но и провести фестиваль грамотности, привезти в Челябинск ведущих экспертов в области русского языка, а еще показать наш город на весь мир в Тотальном марафоне», — рассказала координатор Тотального диктанта в Челябинске Анна Минибаева.

Диктант пройдет 20 апреля 2024 года.