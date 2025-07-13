Челябинск лидирует в народном голосовании за звание Культурной столицы России

До окончания приема голосов остается немного времени

Челябинск достоин стать Культурной столицей России — 2027 — так считают его жители и гости. И приводят веские доводы.

«Только у нас рядом с вековым бором тысячи людей слушают классическую музыку»,— отмечает губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Наши театры и актеры, которые там служат, удостоены высших наград профессионального сообщества страны. Гастроли наших оркестров, солистов — в самых крупных городах России. Фестивали, которые проводятся в Челябинске, собирают гостей со всей страны, а опыт их проведения становится передовым. Челябинск создает культурный контент, который интересен всей России»,— подчеркнула директор АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий» Диана Малышева.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин напоминает: голосование на портале «Госуслуги» продлится до 5 августа. Несмотря на что, что сейчас столица Южного Урала лидирует, нужно продолжить ее поддерживать.

На момент публикации материала у Челябинска свыше 35 тысяч голосов. На втором месте Вологда с 28,5 тысячи голосов, на третьем — Новосибирск с 19,5 тысячи голосов. Поднажмем!