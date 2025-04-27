Челябинск и Ясиноватая подписали новое соглашение о сотрудничестве

Партнерство двух городов переходит на новый уровень

Глава Челябинска Алексей Лошкин и врио главы Ясиноватой Александр Пеняев подписали новое соглашение о сотрудничестве. Как отметил Александр Пеняев в своем телеграм-канале, документ — это мост, который соединит два города в самых важных сферах: экономике, образовании, соцподдержке и культуре.

«Челябинск уже не первый год помогает нам, и теперь наше партнерство переходит на новый уровень. Прежнее соглашение 2022 года завершило свое действие, уступив место более масштабному и детальному плану. Вместе мы сможем не только залечить раны войны, но и построить будущее»,— написал Александр Пеняев.

В рамках нового соглашения предприниматели, ученые и педагоги из Челябинска и Ясиноватой будут обмениваться опытом; столица Южного Урала будет поддерживать Ясиноватую в решении различных задач — от сферы ЖКХ до инвестиций. Также запланированы совместные проекты по восстановлению инфраструктуры.

Александр Пеняев поблагодарил Челябинск за доверие и подчеркнул, что вместе можно преодолеть все испытания.