Челябинск и Могилев стали городами-побратимами

Их объединяют испытания, победы и достижения

Сегодня, 9 августа, глава Челябинска Алексей Лошкин и председатель Могилевского горисполкома подписали соглашение об установлении побратимских отношений между Челябинском и Могилевом, сообщили в пресс-службе мэрии.

Договор был подписан в рамках официального визита челябинской делегации в Беларусь.

Алексей Лошкин подчеркнул, что Челябинск и Могилев объединяет история, которая уходит глубоко в прошлое и отражает общие испытания, победы и достижения.

«Сегодня отношения России и Беларуси строятся на принципах дружбы, открытости и доверия, что позволяет успешно развивать экономические, социальные и культурные связи. Этого и будем придерживаться, выстраивая побратимские связи»,— сказал мэр Челябинска.

Теперь Челябинск и Могилев будут регулярно обмениваться делегациями, знакомить местных жителей с историей и культурой породненного города.

Напомним, в эти выходные делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером работает в Беларуси. Сегодня глава региона уже посетил несколько предприятий.