Челябинск и Магнитогорск заключили соглашения с кикшеринговыми компаниями

Что это значит

Власти Челябинска и Магнитогорска заключили соглашения с тремя крупными кикшеринговыми компаниями о соблюдении выработанных сторонами правил использования электросамокатов, сообщили сегодня, 29 июня, в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Соглашения регламентируют порядок взаимодействия органов местного самоуправления с владельцами транспортных средств, определяют общие положения использования СИМ на территориях городских округов, устанавливают права и обязанности сторон»,— уточнили в ведомстве.

Так, оператор кикшеринга в мобильном приложении должен проинформировать пользователя о правилах использования самокатов: о необходимости соблюдать ПДД, спешиваться перед дорогой и использовать средства защиты; о запрете кататься вдвоем, в состоянии опьянения, перевозки детей, животных или негабаритных грузов. Также оператор должен напомнить о том, что передвигаться по городу можно со скоростью не более 25 км/ч и о том, что пешеходы — в приоритете.

Соглашениями также предусмотрена нумерация электросамокатов. Стоять они должны на подножке, не опираясь на столбы, заборы и другие предметы.

Кроме того, установлено, что электросамокаты запрещено оставлять на велодорожках, остановках общественного транспорта, тротуарах шириной менее 1,5 метра, газонах, придомовых территориях, памятниках, монументах, а также на расстоянии не менее пяти метров до границы пешеходного перехода. Ими нельзя загораживать пандусы, лестницы и подходы к ним.

«Основная цель заключения таких соглашений — повышение безопасности пользователей электросамокатов и пешеходов»,— отметили в областной прокуратуре.