Челябинск готовится к статусу культурной столицы России 2027 года

Намеченные события обсудили в Москве на оргкомитете

В Москве состоялось заседание оргкомитета всероссийского конкурса «Культурная столица года». Председателем выступил депутат Государственной думы Николай Новичков. Во встрече принял участие заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Николай Новичков напомнил, что конкурс проходит уже третий год. Ранее культурными столицами становились Нижний Новгород — в 2024 году, Грозный — в 2025 году. В 2026 году звание носит город Омск. Челябинск стал культурной столицей 2027 года по итогам финальных испытаний в прошлом декабре. Запуск конкурса на 2028 год запланирован на апрель 2026 года.

Вадим Евдокимов в выступлении подчеркнул, что победа является заслуженным признанием культурного и исторического потенциала региона. Под руководством губернатора Алексея Текслера сформирован организационный комитет программы «Челябинск — культурная столица 2027».





«Победа в таком престижном конкурсе стала наградой за долгую и плодотворную работу, а также платформой для дальнейшего развития региона. Наша задача — реализовать проекты, которые ранее не осуществлялись, внедрять инновационные подходы и создавать новые культурные традиции», — сказал Вадим Евдокимов.

По данным заместителя губернатора, в 2026 году запланировано 41 мероприятие, включая совместные проекты с Омском — действующей культурной столицей. В планах фестивали, гастроли, творческие обмены и уникальные коллаборации. Регион ждут международные мероприятия, которые проведут для укрепления сотрудничества в Год единства народов России.





В Челябинской области уже ведется строительство и модернизация культурных, спортивных и образовательных объектов, создаются новые парки и арт-пространства.

Отдельно Вадим Евдокимов сообщил о разработке фирменного стиля и масштабной информационной кампании проекта. Он подчеркнул, что культурная столица — это не только инновации и события, но и развитие инфраструктуры и поддержка творческих инициатив.

Заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник поблагодарил челябинский ансамбль танца «Урал» за яркое выступление на открытии Года культурной столицы в Омске. Он сказал, что номер челябинцев стал одним из ярких моментов программы.