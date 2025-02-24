Челябинск готовится к снегопаду

Осадки обещают 24 февраля



В столице Южного Урала районные администрации, подрядчики и сотрудники управляющих компаний готовятся к приближающемуся снегопаду. Уборку предстоящего снега обсуждали в мэрии на аппаратном совещании.

«Прошу проявить готовность к уборке главам районов, ориентировать подрядчиков на уборку. И конечно, все подходы к объектам центральной инфраструктуры должны быть прочищены и обработаны», — поручил мэр Алексей Лошкин.

Глава города сделал акцент на качестве уборки на тротуарах, на зонах пешеходных маршрутов, внутриквартальных проездах. Потому что именно на эти темы чаще всего жаловались люди в администрацию Челябинска. Всего за прошлую неделю поступило 1084 обращения, отметила руководитель аппарата администрации города Ирина Волковинская, из них большая часть касается наледи и качества дорог.

Напомним, 24 февраля на юге Челябинской областиобъявили штормовое предупреждение. Влияние молодого циклона на погоду усилится: в южных районах ожидаются сильный снег, метели и гололед. Днем 24 февраля на юге Челябинской области ожидается снег, местами сильный, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица от снежного наката, местами сильная, уточнили синоптики. Начнет влиять циклон и на север региона: там пройдут слабые осадки.