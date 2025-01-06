Челябинск готовится к Рождеству Христову

В храмах проводят профилактические осмотры, а с прилежащих территорий усиленно убирают снег

Сегодня, 6 января, отмечают рождественский сочельник. В этот день православные христиане готовятся к встрече Рождества Христова, которое ежегодно отмечают 7 января. Челябинск тоже готовят к празднику: в храмах проходят профилактические мероприятия, а прилежащие к церквям территории тщательно очищают от снега, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Челябинской области и администрацию Челябинска.

В храмы перед торжественной службой заглянули сотрудники государственного пожарного надзора. Они проверили исправность противопожарных систем, наличие огнетушителей, а также осмотрели эвакуационные пути и выходы.

«В период Рождества в храмах и церквях будет организовано дежурство экстренных служб, в том числе личного состава подразделений областного главка МЧС России»,— отметили в ведомстве.

Также спасатели напомнили несколько важных правил, которые следует соблюдать прихожанам во избежание ЧП:

закатывать рукава одежды при зажигании свечей;

убирать волосы;

следить за детьми;

соблюдать расстояние от других прихожан;

в случае срабатывания пожарной сигнализации покинуть зал, не создавая паники и давки.

В городе по поручению мэра Алексея Лошкина тщательно убирают снег с территорий, прилежащих к храмам, а также с подходов и подъездов.







«Проверяйте все парковки, остановки, тротуары. Не должно быть ни снежных валов, ни мусора, ни гололеда»,— поручил ответственным за уборку глава города.