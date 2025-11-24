Челябинск готовится к фестивалю «Уральские пельмени на Николу зимнего»

Он соберет предпринимателей и жителей города 13 декабря в парке Гагарина

В декабре в Челябинске состоится уже двенадцатый фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего» (0+). В прошлом году мероприятие собрало более 2,5 тысячи гостей.

На фестивале можно будет приобрести свежую продукцию от лучших производителей Челябинской области, продегустировать различные виды пельменей и принять участие в народных гуляньях. Традиционно свою продукцию представят не только южноуральские предприниматели, но и представители фабрик из других регионов России.

Гостей ждут конкурсы, песни, пляски и, конечно же, дегустация пельменей. Предпринимателей — участников фестиваля регистрирует региональный Минсельхоз.