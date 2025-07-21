Челябинск борется с подтоплениями на ЧМЗ и в Ленинском районе

В проблемных точках чистят ливневки и укладывают новые сети

В Челябинске продолжается борьба с точками, где после дождей начинаются потопы. Так, на улице 32-й годовщины Октября проложили 200 метров новой ливневой канализации с колодцами, чтобы вода не стекала с горки и не топила дома в низине. Об этом сегодня, 21 июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил глава города.

«Мы надеемся, что это техническое решение позволит нам собирать воду и отводить ее в сторону от мест возможного подтопления», — отметил Алексей Лошкин по поводу устройства новых сетей.

Вторая проблемная точка — поселок Плановый. Напомним, на прошлой неделе подняли вопрос, что воды с Эстонских болот заходят в дома жителей Ленинского района. Тогда же было приято решение осушить водоем. На сегодня для пропуска воды очистили трубы на улицах Толстого, Эстонской и Барановичской, они были заилены практически на 100%.

«Вода уходит пока незначительно, потому что в верхних точках трубы не полностью пробиты. Как только последняя пробка уйдет, ожидаем спуска воды», — сообщил вице-мэр Дмитрий Агеев.

До сентября все трубы пробьют. После этого приступят к устройству водопропускного канала на болотах и их осушению.