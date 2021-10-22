Челябинку, закурившую в самолете, сняли с самолета Сочи - Москва

В аэропорт вызвали полицию, а женщину увели в дежурную часть

28-летняя жительница Челябинска была пассажиркой рейса Сочи - Москва, но ее сняли с рейса за то, что женщина закурила электронную сигарету в самолете. Капитан самолета, заметив это, вызвал полицию, об этом сообщает Управление на транспорте МВД по Южному федеральному округу.



Сотрудники полиции сняли челябинку с рейса. Полицейские сообщили, что до этого пассажиры рядом уже делали женщине замечание по поводу курения в самолете. В отделении полиции на женщину заведен административный протокол и наложен штраф.

