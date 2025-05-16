Челябинку отправили в колонию за неуплату алиментов

Ранее она уклонялась от принудительных работ

Коркинский городской суд рассмотрел представление ФКУ ИЦ-1 ГУФСИН России по Челябинской области в отношении жительницы Челябинска о замене наказания в виде принудительных работ на лишение свободы.

В суде установлено, что женщина в декабре 2024 года осуждена Коркинским городским судом по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) к наказанию в виде четырех месяцев лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 53.1 УК РФ наказание в виде лишения свободы заменено принудительными работами на тот же срок с удержанием 10% заработка в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Ранее осужденная уклонилась от отбывания наказания в виде принудительных работ. С учетом позиции прокурора судом представление удовлетворено. Наказание в виде принудительных работ заменено осужденной на лишение свободы на срок четыре месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении.