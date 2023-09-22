Челябинку наказали за неуплату алиментов на содержание престарелой матери

Теперь ей придется работать по принуждению

48-летнюю жительницу Челябинска приговорили к шести месяцам исправительных работ за неуплату алиментов на содержание престарелой матери. Кроме того, челябинка должна будет отдавать государству 5% зарплаты, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Челябинской области.

«Исполнительное производство о взыскании средств на содержание нетрудоспособной матери в размере ¼ прожиточного минимума по Челябинской области для пенсионеров ведется в Тракторозаводском отделении судебных приставов. Ранее должница уже привлекалась к административной ответственности, ей назначили наказание в виде 20 часов обязательных работ», — замечают в пресс-службе.

Однако женщина не образумилась. Она не устроилась на работу и родной матери не помогала. Тогда на горе-дочь завели уголовное дело за неуплату средств на содержание нетрудоспособных родителей.

Теперь ей придется работать по принуждению — погасить долг и каждый месяц деньгами поддерживать 69-летнюю мать.