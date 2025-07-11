Челябинки выбирают «отдых для души» вместо активного отпуска

Косметичка для поездок содержит минимум средств

Жительницы Челябинска предпочитают этим летом отдыхать не только физически, но и эмоционально. Почти три четверти (72%) женщин признались, что хотят «отключиться от всего и всех», рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе «Авито».

Чтобы восстановиться физически, 39% опрошенных предпочитают сон, покой и свежий воздух. Тем не менее горожанкам (55%) важно сохранять ухоженный внешний вид. Популярностью пользуются базовые процедуры: стрижка и окрашивание (62%), маникюр/педикюр (56%), эпиляция (36%) и оформление бровей (29%). Наращивание ресниц выбрали лишь 19%, а 24% женщин вовсе не планируют никаких дополнительных процедур перед отпуском.

За последние два года 26% челябинок стали внимательнее относиться к защите кожи от солнца. При этом привычка к ежедневному использованию SPF‑средств есть лишь у 22%, еще 34% применяют их время от времени, 14% женщин не используют солнцезащитные средства вовсе.

Отпускная косметичка челябинок в 2025 году содержит минимум необходимых средств: шампунь и кондиционер (75%), солнцезащитные средства (68%), увлажняющие кремы (62%) и аптечку (45%). Декоративную косметику берут 39%, а парфюм — 34%.