Челябинки смогут проверить свое здоровье и научиться оказывать первую помощь на форуме «Стальное кружево Урала»

Что еще обещают организаторы

В следующие выходные, 12 и 13 октября, в Челябинске пройдет Всероссийский женский форум «Стальное кружево Урала». Впервые он пройдет в открытом формате, и для того, чтобы стать его участником, достаточно просто прийти в конгресс-холл «Таганай». Организаторы обещают много всего интересного и полезного, в том числе лекции авторитетных спикеров, юридическую помощь и медицинское обследование. Рассказываем подробнее.

Торжественное открытие форума пройдет 12 октября в 12:00 на главной сцене. В этот же день участницы смогут пообщаться с бизнес-тренером, автором более 20 книг-бестселлеров Ниной Зверевой. Она проведет лекцию «Правила общения с близкими людьми», а также расскажет, что женщинам нужно менять в себе, чтобы идти в ногу со временем.

Второй приглашенной звездой форума станет телеведущая, стилист Катя Гершуни. Она создает образы известным артистам и политикам, является соведущей популярных телепрограмм и с удовольствием расскажет женщинам, как правильно подобранная одежда поможет им не только преобразиться, но и научиться принимать себя.

На первом этаже конгресс-холла будет расположено большое количество интересных локаций. Например, женщины смогут получить консультации врачей, пройти диагностику онкологических заболеваний, проверить зрение. Также участницы смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, маммографию и флюорографию. А еще там будут работать представители частных клиник. Все консультации и диагностики — бесплатные.

Кроме того, участницы форума смогут определить свою идеальную профессию, проконсультироваться с юристом по трудовому кодексу, научиться оказывать первую помощь и даже подать документы на регистрацию брака.

В рамках форума пройдут дефиле невест, выставки с важными социальными посланиями, мастер-классы, ярмарки и многое другое.

Все площадки форума будут работать с 10:00 до 20:00. Вход свободный.

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