Челябинки смогут получать консультации по грудному вскармливанию на дому

Консультанты будут рассказывать об этом бесплатно

Медики челябинской детской поликлиники № 8 им. А. Невского проводят необычный проект. Он позволит мамам новорожденных малышей получить эксклюзивные консультации по грудному вскармливанию. Для этого женщинам даже не нужно будет выходить из дома, сообщают в региональном Минздраве.

Для консультирования мам заведующая педиатрическим отделением ДГКП № 8 Полина Колдаева и патронажная медицинская сестра Эльвира Газизова прошли курсы по теории и психологии грудного вскармливания.

«У нас давно есть телемедицина, но очные встречи очень важны. Пока хочется помочь самым маленьким крошкам — деткам до 3-х месяцев. Параллельно мы начинаем обучать наших педиатров и медицинских сестер, чтобы уже на первом патронаже маме с новорожденным оказали поддержку», — поясняет Полина Колдаева.

Заведующая педиатрией акцентирует внимание на том, что молодые мамы нередко отказываются от естественного вскармливания в пользу смесей. Причем происходит это порой в тех ситуациях, которые можно было бы решить с помощью профессионального консультанта.

«Я смотрю детей в первый месяц жизни, и мне грустно от того, что 40-60% младенцев уже отлучены от груди в этом возрасте и переведены на смесь по разным причинам. Причинам, которые вполне можно было бы решить: объяснить, что не бывает лактационного криза, а молоко не горчит, помочь наладить безболезненное прикладывание, показать удобные позы, объяснить психологию ребёнка и почему ему так нужна мама, ее тепло и запах, показать, как сделать массаж молочных желез, чтобы уменьшился отек и пришло молоко», — делится заведующая педиатрическим отделением.

Педиатр напомнила, что грудное вскармливание помогает защитить малышей от многих болезней, укрепить детский иммунитет, а также профилактировать различные аллергические реакции, сахарный диабет, ожирение. Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить ребенка только естественным способом не менее 6 месяцев, а затем продолжать грудное вскармливание с учетом прикорма до двух лет и далее, по настрою и состоянию здоровья матери.