Челябинки получали в подарок на первом свидании дрель и пустые коробки

Какие еще презенты запомнились девушкам

Оказывается, не все мужчины приходят на первое свидание с букетом цветов. Среди подарков, которые запомнились жительницам Челябинска, были утюг, дрель, бритвенный станок, вскрытая коробка конфет, терка и даже камень. Как девушки реагировали на такие презенты, рассказали исследователи дейтинг-сервиса Mamba и ювелирного холдинга SOKOLOV.

«Получив неудачный подарок, челябинки чаще всего ведут себя вежливо и сдержанно: около трети принимают его, не показывая негативных эмоций. Еще 26% стараются сгладить неловкость шуткой. Отказаться от подарка или вернуть его готовы лишь 10% опрошенных, а открыто показать раздражение только 5%»,— рассказали исследователи.

Каждая вторая опрошенная призналась, что получив неудачный подарок на первом свидании, подумает, следует ли продолжать отношения. 47% просто улыбнутся и обязательно придут на второе и последующие свидания. Каждая десятая после неудачного презента намерена прекратить общение. «Не тот вайб», — объяснили девушки.

Что тогда дарить? Большинство опрошенных признались, что для первого свидания букета цветов более чем достаточно. Каждая вторая была бы рада подарку, связанному с ее хобби, а каждая пятая — билетам на выставку или в театр. Еще 40% не против шоколада или конфет. А вот мягкие игрушки или парфюм предпочли бы получить в подарок всего 4% челябинок.