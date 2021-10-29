Челябинке полностью вернули сумму вклада после ликвидации банка

Всего 18 тысяч вкладчиков получили свои сбережения обратно полностью

Жительница Челябинска, врач функциональной диагностики дорожной клинической больницы Елена Овчинникова полностью получила вложенные сбережения в банк «Югра», который ликвидировали в 2017 году. Об этом вкладчица рассказала Первому областному информагентству.

История знакомства Елены Овчинниковой с ПАО «Югра» началась в 2016 году. Тогда женщина переложила все сбережения своей семьи в этот банк. В 2017 году банк «Югра» закрыли и отозвали лицензию. Основными потерпевшими стали вкладчики-превышенцы — так называют клиентов банка из числа физических лиц, чей вклад превышает гарантированный федеральным законодательством лимит в 1 миллион 400 тысяч рублей. Однако 35 тысяч россиян хранили в «Югре» куда большие суммы.

В 2018 году в отношении бывшего директора «Югры» Алексея Хотина было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), а в 2019 году организуется акционерное общество «Комплексные инвестиции», через которое обвиняемый начинает рассчитываться с физическими лицами. Предприятие существовало три месяца, затем в отношении него было возбуждено уголовное дело. Через несколько месяцев появляется другое АО — «Дерби» и выдача денег вкладчикам возобновляется. Елена Овчинникова выходила на одиночный пикет в защиту бывшего директора банка.

«На сегодняшний день счетчик „Дерби“ перевалил за 5 млрд рублей. Важный факт, что еще не было ни одного случая в банковской системе из известных всем банков-банкротов — например „Пробизнес банк“, „Татфонд банк“, „Мастер банк“ и многие другие, — чтобы собственник рассчитывался со своими вкладчиками-превышенцами, а Хотин делает это. Сейчас он продолжает находиться под домашним арестом», — рассказала Елена Овчинникова.

Женщине полностью вернули сумму вклада в октябре. Всего акционерное общество возвратило деньги 18 тысячам вкладчиков.