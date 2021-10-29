Жительница Челябинска, врач функциональной диагностики дорожной клинической больницы Елена Овчинникова полностью получила вложенные сбережения в банк «Югра», который ликвидировали в 2017 году. Об этом вкладчица рассказала Первому областному информагентству.
История знакомства Елены Овчинниковой с ПАО «Югра» началась в 2016 году. Тогда женщина переложила все сбережения своей семьи в этот банк. В 2017 году банк «Югра» закрыли и отозвали лицензию. Основными потерпевшими стали вкладчики-превышенцы — так называют клиентов банка из числа физических лиц, чей вклад превышает гарантированный федеральным законодательством лимит в 1 миллион 400 тысяч рублей. Однако 35 тысяч россиян хранили в «Югре» куда большие суммы.
В 2018 году в отношении бывшего директора «Югры» Алексея Хотина было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), а в 2019 году организуется акционерное общество «Комплексные инвестиции», через которое обвиняемый начинает рассчитываться с физическими лицами. Предприятие существовало три месяца, затем в отношении него было возбуждено уголовное дело. Через несколько месяцев появляется другое АО — «Дерби» и выдача денег вкладчикам возобновляется. Елена Овчинникова выходила на одиночный пикет в защиту бывшего директора банка.
«На сегодняшний день счетчик „Дерби“ перевалил за 5 млрд рублей. Важный факт, что еще не было ни одного случая в банковской системе из известных всем банков-банкротов — например „Пробизнес банк“, „Татфонд банк“, „Мастер банк“ и многие другие, — чтобы собственник рассчитывался со своими вкладчиками-превышенцами, а Хотин делает это. Сейчас он продолжает находиться под домашним арестом», — рассказала Елена Овчинникова.
Женщине полностью вернули сумму вклада в октябре. Всего акционерное общество возвратило деньги 18 тысячам вкладчиков.