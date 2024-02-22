Челябинкам в зоне СВО передали новое боевое снаряжение

Нина Беляева получила бронежилеты для себя и двух боевых подруг

Челябинские предприниматели помогли приобрести необходимое снаряжение женщинам, которые участвуют в ходе СВО. О челябинке, которая променяла должность руководителя в одной из структур мэрии на боевые задачи, рассказала глава города Наталья Котова в своем телеграм-канале.

Нина Беляева работала руководителем одного из подразделений в администрации Челябинска. Однако в прошлом году она решила отправиться добровольцем в зону СВО.

Накануне девушка вернулась в Челябинск и обратилась к Наталье Котовой с просьбой помочь приобрести облегченные бронежилеты для себя и двух боевых подруг. Новое снаряжение челябинке быстро помогли получить южноуральские предприниматели.

«Хочу пожелать Нине, ее подругам и всем участникам специальной военной операции скорейшей победы. Пользуясь случаем, поздравляю с 23 Февраля всех защитников Отечества и ветеранов», — отметила Наталья Котова.

Добавим, что в День защитника Отечества, 23 февраля, на телеканале ОТВ пройдет очередной телемарафон «Всё для Победы!». В течение дня зрители смогут отправить деньги на нужды бойцов, находящихся в зоне СВО. Организаторы, Народный фронт и медиахолдинг «Первый областной», проводят такие марафоны ежемесячно. Среди регионов России это уникальная практика.