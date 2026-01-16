Челябинка за год похудела на 60 килограммов и избавилась от сахарного диабета

Женщине помогла операция на желудке

Каждый год в стенах Челябинской областной клинической больницы выполняют около 60 операций по коррекции размера желудка. Для некоторых людей это единственный шанс достичь нормального веса. Журналисты ИА «Первое областное» встретились с жительницей Челябинска, которая всего за год после операции сбросила 60 килограммов, а вдобавок к этому избавилась от разрушавшего ее здоровье сахарного диабета.

Насколько трудным был путь к здоровью, нам рассказала сама пациентка и ее лечащие врачи.

«На себя в зеркало посмотришь — квашня»

Набирать вес Светлана Задворнова начала после родов. Лишние килограммы откладывались постепенно. После 50 лет Светлана при росте 164 сантиметра весила 140 килограммов и жила в постоянном стрессе.





«Давление повышалось под 200, мучила одышка, по вечерам болели колени, а водить машину мешал живот. Жизнь была еще та! На себя в зеркало посмотришь — квашня. Врачи советовали повышать физическую нагрузку. А какая нагрузка, если я ходить не могла. Даже работу пришлось оставить», — вспоминает Светлана.

Она пробовала худеть, как могла: сидела на диетах, пила лекарства, но вес возвращался. Также выяснилось, что на фоне ожирения развился сахарный диабет второго типа.





Последней надеждой стал Центр коррекции веса ЧОКБ, где ей предложили бариатрическую операцию.

«Без мотивации пациента динамики не будет»





«В России бариатрические операции показаны людям с индексом массы тела (ИМТ) больше 40. Отдельные страны снижают этот индекс до 35 и даже до 30 при наличии сопутствующих заболеваний. При сахарном диабете мы делаем операции при ИМТ 35 и выше», — рассказал заведующий отделением хирургии № 2 ЧОКБ Антон Ефремов.

Однако перед вмешательством человек должен доказать доктору, что готов меняться и перестраивать свой образ жизни, а для этого — начать снижать вес самостоятельно.





«Похудеть легко, тяжелее удержать вес. Операция должна привести к смене образа жизни. И без мотивации, без правильного настроя самого пациента полноценной динамики снижения веса все равно не будет», — говорит врач-хирург второго хирургического отделения ЧОКБ Вячеслав Захаров.

Перед операцией Светлана сидела на жесткой диете и сама сбросила 15 килограммов. Дальше ей помогали врачи.





В мире делают разные модификации бариатрических операций. Их суть — в сокращении объема желудка до 200 миллилитров, то есть до размера стакана. После операции человек физически не может съесть много, но уже не страдает от голода, так как хирурги вырезают зону желудка, ответственную за голод. Чтобы эффект похудения был максимальным, Светлане «выключили» 1,5 метра тонкой кишки, где усваивается большая часть пищи. В итоге за год она похудела на 60 килограммов.





«За год я три раза сменила свой гардероб. Раньше носила одежду 66‑го размера, а теперь — 46‑го. Я была тяжелая на подъем, после еды всегда старалась полежать, а сейчас дома меня не удержись — сейчас катаюсь на коньках и лыжах, летом ездила на роликах. Я удивляюсь, что могу это делать, и жалею, что не сделала операцию раньше», — признается Светлана.

Страхи, что обвиснет кожа, не оправдались — помогли уход и активность. Но главное — ушли гипертония и диабет, позволив отказаться от лекарств.

«Ожирение — это системная болезнь. Жировая клетчатка откладывается на всех органах: печени, поджелудочной, сердце, даже влияет на мозг. Когда пациент худеет, всему организму становится легче», — комментирует Вячеслав Захаров.





Сегодня Светлана ест все, но мало и осознанно.

«Я ем то, что готовлю своим сыновьям. Отдельной кастрюли у меня нет. Разве что от картошки отказалась — сейчас она кажется мне тяжелой. Но могу позволить и кофе с тортом, только в меру», — замечает Светлана.

Сейчас она ищет новое дело по душе и активно делится опытом похудения. А врачи ЧОКБ продолжают помогать другим людям с избыточным весом.

В этом году, как рассказали в больнице, впервые выделены квоты не только для пациентов с диабетом и ИМТ выше 35, но и для людей с морбидным ожирением (ИМТ > 50) без диабета, что дает шанс на здоровую жизнь еще большему числу людей.