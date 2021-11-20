Челябинка Юлия Курганова прошла в следующий этап шоу «Голос»

Исполнительница одержала победу в поединке с другой подопечной Александра Градского

Челябинская вокалистка Юлия Курганова прошла в следующий, третий этап шоу «Голос», одержав победу в поединке. Девушка вместе с Юлией Коваль из Новокуйбышевска, которая также была в команде Александра Градского, исполнила «современные» частушки и покорила всех членов жюри. Поклонники, друзья и родные завалили Юлию Курганову сообщениями, о чем она сообщила на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

«У меня просто разрывается телефон, очень много сообщений! Это безумно приятно. Вы не представляете, каких трудов и усилий нам стоил этот номер и как мы вообще принимали эту идею вместе с Юлей. Я сама еще выступление не смотрела, потому что я сегодня работаю. Но всем обязательно отвечу! Всем еще раз огромное спасибо!»— сказала Юлия.

Номер получился действительно яркий: обе Юлии вышли на сцену в блестящих платьях и покорили членов жюри — Диму Билана, Пелагею, Леонида Агутина и Александра Градского — не только своими образами, но и талантливым и необычным исполнением частушек.

В конце номера наставнику необходимо было решить, кто пройдет в следующий этап конкурса. Александр Градский выбрал челябинку.

Напомним, 26-летняя Юлия Курганова прошла слепые прослушивания шоу «Голос» и попала в команду Александра Градского. Он оказался единственным, кто повернулся к челябинской исполнительнице, но, оказалось, что Юлия мечтала попасть именно в его команду.