Челябинка Юлия Курганова прошла слепые прослушивания шоу «Голос 10»

26-летняя исполнительница попала в команду Александра Градского

26-летняя челябинка Юлия Курганова прошла слепые прослушивания шоу «Голос 10» и попала в команду Александра Градского. Девушка исполнила песню «Улетаю» группы «А-Студио», и из всех членов жюри к ней повернулся только Александр Борисович. Как призналась сама Юлия, она давно смотрит шоу и всегда мечтала попасть именно в команду Градского.

«Я всегда мечтала попасть на „Голос“, более того, я всегда мечтала попасть именно в команду Градского. Видимо, я как-то сильно загадала свое желание. До сих пор не верю! Моя мечта длилась не один год, я смотрю „Голос“ с первого сезона, когда я была еще совсем маленькой, и тогда, наверное, и зародилась эта мечта. Она еще не была такой оформленной, но когда смотришь, все равно подбираешь у себя в голове, к кому бы пошла. И всегда тем самым наставником для меня был Александр Борисович. И я вне себя от счастья! Надеюсь, что все будет хорошо, и мы найдем общий язык»,— поделилась своими впечатлениями Юлия после выступления.

По словам челябинки, у нее абсолютно немузыкальная семья. Родители никогда не отдавали дочь в музыкальные кружки, Юлия сама интересовалась музыкой и искала, где может заниматься ею. Сейчас девушка записывает различные каверы, записывает песни и выступает на разных конкурсах и мероприятиях.

Также Юлия Курганова рассказала, что у них с мамой есть традиция загадывать желания в новых интересных местах: они пишут их на листочках и прячут. Конечно же, среди них было и желание Юлии стать участницей «Голоса», которое ее мама спрятала в Останкинском парке.