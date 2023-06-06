Челябинка Яна Трудкова вышла в финал президентского экологического пректа

Полуфинал состязания «Экософия» от платформы «Россия — страна возможностей» проходил в Архангельске

В Архангельской области 5 июня, в День эколога, завершился полуфинал проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Челябинскую область в финальных испытаниях представит Яна Трудкова — она стала новым членом большой всероссийской экосборной, сообщили в пресс-службе проекта «Экософия».

Яна Трудкова — руководитель и продюсер проекта, эксперт общественной палаты Свердловской области, эксперт Агентства стратегических инициатив. Занимается развитием зеленой инфраструктуры в городах России и консультированием бизнеса по вопросам экологии. Яна Трудкова стояла у истоков проекта #НЕМУЗЕЙМУСОРА, готовила первую площадку и принимала первых гостей. На данный момент создает в проекте комьюнити и образовательные курсы, открывает #НЕМУЗЕЙМУСОРА в других городах.

Конкурсная программа полуфинала проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» включала оценочные мероприятия участников, экспертные сессии, мастер-классы, открытое городское мероприятие и эколого-промышленные экспедиции. В проект были вовлечены жители города и области, приглашенные эксперты, представители бизнеса и администрации региона.

Большинство конкурсных мероприятий проходило на территории Северного (Арктического) федерального университета. В заключительный день полуфинала для «экоистов» провели экскурсию по инфраструктуре университета.