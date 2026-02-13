Челябинка выиграла миллион в новогодней лотерее

Имя победителя долго оставалось неизвестным

Жительница Челябинской области выиграла миллион в новогодней лотерее. Из троих счастливчиков женщина получила самую большую сумму, сообщает пресс-служба «Столото».

Перед праздниками супруги купили несколько билетов: сначала муж взял два подарочных конверта, позже Наталья добавила еще один. В день розыгрыша глава семьи был на работе и проверял билеты удаленно на сайте «Столото». Жена пыталась следить за трансляцией дома, но быстро сбилась.

«Спустя время он мне звонит и говорит: „Записывай номер билета. Мы выиграли!“ Оказывается, он дождался результатов розыгрыша, ввел номера билетов на сайте „Столото“ и сразу увидел выигрыш. Потом я проверила остальные билеты и обнаружила, что мы выиграли еще 4 тысячи рублей сверху», — рассказывает победительница.

Миллион супруги решили добавить к накоплениям. В планах — купить квартиру и переехать поближе к внучке. Сейчас победители много времени проводят на даче: Наталья выращивает розы и гортензии, а муж увлекается виноградарством.

Ранее ИА «Первое областное» уже рассказывало о победителях лотереи. Тогда южноуральцы выиграли всего более 76 миллионов рублей, но всего один билет был на миллион. Именно его и приобрела Наталья.