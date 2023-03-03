Челябинка выиграла миллион рублей по купленному на почте лотерейному билету

Внезапно разбогатеть женщине помогла ее дочь

Жительница Металлургического района Челябинска выиграла миллион рублей по лотерейному билету «Мечталлион», купленному в почтовом отделении. Об этом сегодня, 3 марта, сообщила пресс-служба южноуральского управления Федеральной почтовой службы.

Женщина приобрела билет 3 в 1 за 300 рублей праздничного тиража, приуроченного к 23 Февраля. Выигрышными оказались два: по одному размер приза составил 100 рублей, а по другому — 1 миллион рублей. Счастливый билет вытянула дочка, с которой челябинка пришла на почту.

«После проведения розыгрыша женщина снова пришла в почтовое отделение и попросила операторов проверить билеты на выигрыш. Клиентка, когда услышала про миллион, долго не могла поверить радостной новости», — рассказала начальник почтового отделения 454017 на улице Сталеваров Наталья Авдеева.

Недавно ИА «Первое областное» писало об еще одной везучей жительнице Челябинска, которая выиграла дорогущий «Мерседес» в конкурсе, об участии в котором она даже не подозревала.