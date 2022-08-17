Екатерина Тишкова преподает музыку в гимназии № 1. Она активно ведет свой аккаунт во «ВКонтакте», а в 2021 году одержала победу в городском конкурсе классных руководителей. Музыку педагог также преподает творчески.
Екатерина создала авторские пособия по предмету в формате веб-квеста, так как считает, что работа в тетрадях уже устарела. В игровой форме дети лучше усваивают материал. Также большое внимание на своих уроках преподаватель музыки уделяет бардовским песням, которые они с учениками начинают учить с первого класса.