Челябинка варит из мыла пирожное и соленые огурцы

Свои кулинарные шедевры Екатерина Чальцева продает на выставках и в интернете

Год назад менеджер из Челябинска Екатерина Чальцева увлеклась новым хобби. Девушка варит декоративное мыло в виде пирожных, булочек, бутербродов, мандаринов и банок с соленьями. Отличить их от настоящей еды практически невозможно. Как рождается эта мыльная красота и что с ней делать, челябинка рассказала журналистам ИА «Первое областное».

«В детстве я увлекалась спортивной гимнастикой. Не пела, не рисовала — словом, на творчество меня не тянуло. А год назад увидела мастер-класс, на котором делали подобную красоту, и загорелась желанием создать что-то такое своими руками. И теперь каждый день просыпаюсь с ощущением радости и новой идеей»,

— говорит Катя.

Сам процесс варки мыла не так уж и сложен: в специальные формы нужно залить расплавленную основу, в которую перед этим добавляют красители и отдушки. Однако, как говорится, важно знать тонкости. И чувствовать материал. А это дано не каждому.

Чтобы продукты из мыла были похожи на настоящие, необходимо правильно смешать красители, добиться матового оттенка или прозрачности мыльной основы и не допустить появления пузырей — это умение приходит с опытом.

Сложнее всего, по словам мастерицы, сделать креманку с ягодами или банку с соленьями. Такие изделия приходится варить поэтапно — сначала тару, потом содержимое, а затем собирать их в единое целое и заливать прозрачным сиропом или рассолом, как будто на кухне.

Для идеального сходства с продуктами мастер добавляет в изделия отдушки с запахом настоящей еды. Например, Катя единственная в Челябинске делает бутерброды с запахом хлеба, а скоро будет добавлять в мыло отдушку с запахом сыра.

Год назад из-за любимого хобби Екатерина получила серьезную травму — пролила на ногу кипящую основу из мыла. Пришлось два месяца сидеть на больничном. Врачи думали, что придется делать пластическую операцию, но обошлось. Близкие полагали, что травма отвернет Катю от нового хобби. Только девушка не сдалась. Говорит, это была проверка на прочность.

«Сейчас стараюсь соблюдать технику безопасности. Особенно если мне помогает шестилетний сынишка. Он обожает плавить основу, заливать формы, собирать шашлычки и солить огурцы. Помогает маме»,

— говорит Катя.

Кулинарные шедевры Кати хорошо раскупаются в канун праздников. Женщинам чаще всего покупают в подарок какие-то сладости, а мужчинам — соленья и бутерброды, лжебутылочки с алкоголем.

«Правда, как мыло их почти не используют — жалко. Сколько я раздарила всего знакомым! А они не решаются портить такую-то красоту. Просто кладут мыло в ванную как украшение»,

— говорит мастер.

Сегодня Катя мечтает построить доходный бизнес. Пока ее хобби не окупило даже затраты. Девушка подсчитала, что за год вложила в новое увлечение около 60 тысяч рублей. Например, хорошие формы для заливки мыла стоят около тысячи рублей. Но спрос на Катино мыло есть, и поэтому девушка расширяет свой ассортимент. На днях Катя сварила первые копченые крылышки, колбаски к пиву и сыр-косичку.