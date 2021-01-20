Челябинка в Норвегии: студентка ЧелГУ получила грант на обучение в стране мечты

Девушка поступила в Бергенский университет

Студентка историко-филологического факультета ЧелГУ Дана Давыдова получила грант на обучение в Норвегии. По обмену девушка целый семестр будет учиться в Бергенском университете, сообщает пресс-служба Челябинского государственного университета.

Норвежское агентство международного сотрудничества и повышения качества высшего образования ежегодно предоставляет 30 стипендий на семестр студентам из России. Размер выплаты меняется каждый год. В 2021—2022 году он составляет 11 тысяч 20 норвежских крон, то есть чуть больше 95 тысяч рублей. Этого хватит на оплату занятий и проживания.

«Руководство Бергенского университета делает все возможное, чтобы студенты не чувствовали себя брошенными в этой стране. Мы уже посмотрели онлайн-лекции про то, чем можно заняться в Норвегии, познакомились с Бергеном и самой страной. Берген — безумно красивый город, но самое потрясающее здесь — это горы», — рассказала Дана.

Отучиться семестр в Норвегии сегодня может любой бакалавр или магистр. Для этого необходимо обладать подтвержденным уровнем знания английского языка (IELTS), подать документы и написать сопроводительное письмо.

«В Норвегию я хотела давно, еще со школы. В университете все мои курсовые связаны с этой страной. Все это я написала в мотивационном письме — без шаблонов и клишированных фраз. Дипломную работу я тоже буду писать про внешнюю политику Норвегии на современном этапе», — отмечает Дана.

После прилета в Норвегию Дана просидела две недели на карантине. 21 января она впервые пойдет на лекции.