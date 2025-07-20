Челябинка в декрете начала печь торты и превратила это в любимую работу

Кондитер рассказала о трудностях и фишках профессии

Изящные торты, от которых захватывает дух, вкусный крем, который тает на губах — за внешней легкостью работы кондитера скрываются настоящие испытания. Алена Машина, челябинский кондитер, рассказала, с какими трудностями сталкивается ежедневно.

Алене 31 год, она родилась и живет в Челябинске.

— У меня двое прекрасных сыновей и любимый муж. Училась я в ЧелГУ на таможенного декларанта.

— Что тебя побудило стать кондитером?

— Всегда любила печь. Изначально я это делала только для родных и близких. Но все изменилось, когда я ушла в отпуск по уходу за ребенком. Появилось немного свободного времени, и я начала погружаться в мир кулинарии! Посещала разные вебинары и онлайн-курсы, изучала тонкости декора. Но не останавливалась только на этом. Начала пробовать разные рецепты, со временем меня затягивало все больше и больше. Так и пришла к тому, что сейчас имею.

— С какими трудностями тебе пришлось столкнуться в начале своего кондитерского пути?

— Время — мой главный учитель. Когда я только начинала, каждая работа отнимала огромное количество часов: я выводила узоры с ювелирной точностью, переделывала малейшие огрехи, дрожала над каждым кремовым цветком. Перфекционизм и страх ошибки заставляли меня перепроверять каждый шаг — тогда я еще не понимала, что эти кропотливые часы и есть тот самый путь к мастерству.





— Сколько времени ты проводишь на ногах при изготовлении заказа?

— Рабочий день кондитера — это настоящее испытание на выносливость. Бывает, что с утра до позднего вечера я буквально не разгибаю спины — стою у стола, замешиваю тесто, собираю коржи, готовлю начинки. Единственная возможность немного передохнуть выпадает только во время декорирования — тогда можно ненадолго присесть, но руки при этом продолжают творить: выравнивать крем, аккуратно наносить узоры, расставлять съедобные украшения. После таких марафонов к концу дня ноги просто гудят от усталости, но результат того стоит!

— Какие физические нагрузки бывают при работе кондитером?

— В кондитерском деле сила нужна не меньше, чем вкус. Некоторые мои торты набирают такой солидный вес, что их подъем превращается в настоящую силовую тренировку.

— Часто ли бывает стресс из-за срочных заказов или ошибок?

— С годами практики эти сложности постепенно уходят в прошлое. Накопленный опыт — как надежный компас: он подсказывает верные решения, помогает предвидеть возможные ошибки еще до их появления. Теперь я знаю десятки профессиональных хитростей, которые экономят время и силы. Если вдруг что-то идет не по плану, уже не возникает паники — есть четкий алгоритм, как быстро все исправить.

— Трудно ли поддерживать высокую концентрацию внимания на протяжении рабочего дня?

— Трудности есть в каждой профессии. Однако важно соблюдать режим работы и отдыха. Два простых ингредиента и трудностей становится в разы меньше.

— Сложно ли было учиться и получать необходимые знания и навыки?

— Обучение кондитерскому мастерству давалось мне удивительно легко, и секрет прост — я безумно влюблена в свое дело. Каждый новый рецепт, техника или прием воспринимались не как сложная задача, а как увлекательный эксперимент. Когда работа приносит искреннюю радость, даже самые сложные навыки осваиваются естественно — через любопытство и желание совершенствоваться. Конечно, были моменты, когда что-то не получалось с первого раза, но эти трудности только подогревали азарт и мотивацию пробовать снова. Возможно, именно страсть к кондитерскому искусству превращала учебный процесс не в рутину, а в захватывающий опыт.

— Сколько времени ушло на освоение всех техник приготовления десертов?

— Освоение продолжается! Я стараюсь всегда учиться чему-то новому, в кондитерском деле достаточно много секретов, которые я еще не раскрыла.

— Бывают ли ситуации, когда клиенты недовольны качеством продукции или оформлением изделия?

— Да, в начале карьеры у меня действительно случались подобные ситуации — чаще всего из-за недопонимания с заказчиком. Это был ценный урок — теперь я всегда уделяю особое внимание этапу обсуждения: уточняю детали, показываю образцы материалов. Сейчас такие случаи стали редкостью.

— Тяжело ли придумывать уникальные идеи и дизайн новых десертов?

— Творческий процесс для меня — это как свободный полет фантазии, где нет места шаблонам и ограничениям. Когда я создаю новый десерт, то просто позволяю воображению вести меня за собой, черпая вдохновение. Главное — не ставить себе рамок, не думать «так нельзя» или «это невозможно». Иногда самые нелепые на первый взгляд идеи превращаются в шедевры.

— Когда появляется творческий кризис и как вы справляетесь с ним?

— Мозг требует перезарядки — значит, нужно дать ему эту возможность. После каждого такого «отпуска» возвращаешься с обновлённым взглядом, свежими силами и неожиданными решениями.

Автор: Алена Мордовина