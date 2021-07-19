Челябинка требует полмиллиона рублей за ошибочно вырванные зубы сына

Вместо молочных в стоматологии удалили два здоровых коренных резца

Жительница Челябинска Юлия Новикова судится с Областной стоматологической поликлиникой, которая расположена на улице Куйбышева, 19. Четыре года назад семилетнему сыну Юлии здесь ошибочно вырвали два здоровых зуба. О непростой судебной тяжбе Первому областному информагентству рассказала адвокат семьи Елена Цыпина.

В Областную стоматологию на улице Куйбышева Новиковы обратились, когда заметили, что молочный зуб сверху мешает расти постоянному. Врач посоветовал вырвать молочный зуб, но вместо этого по какой-то причине удалил два коренных резца снизу.

«Маме вынесли замотанные в ваточке два зуба. У Ивана полный рот ваты, что-то посмотреть на месте не удалось. А когда приехали домой, мама обнаружила, что вместо молочных зубов сыну выдрали два коренных», — рассказывает Елена Цыпина.

Новиковы вернулись к хирургу. Тот пообещал, что зубы вставят на место и они приживутся. Однако чуда не произошло, и ребенок остался с зияющей дырой во рту.

Самое неприятное: никто не знал, что делать с маленьким пациентом дальше. Ставить импланты или протезы в таком возрасте еще нельзя: челюсть и зубы постоянно меняются. Носить съемный протез неудобно: например, в школе на физкультуре парню пришлось бы его снимать, ведь конструкция может выпасть и поранить ребенка.

Впрочем, потеря зуба привела не только к косметическому дефекту. Новые здоровые зубы постепенно сдвигаются в центр, стремясь занять пустоту. В итоге мальчику необходимо длительное восстановительное лечение — оно растянется до 18 лет и по нынешним ценам обойдется семье в 545,7 тыс. рублей.

Большая часть этих денег — 170 тысяч рублей — будет потрачена на изготовление и ежегодную замену капы, которую нужно надевать на ночь. Около 40 тысяч рублей стоит ежегодная профессиональная гигиена полости рта. Также ребенок каждый год должен делать рентген и приходить на осмотр к специалисту — на это необходимо около 35 тысяч рублей. Наконец, 150 тысяч рублей будет стоить установка брекет-системы и еще столько же — имплантация двух зубов.

На днях семья Новиковых получила заключение Челябинского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Эксперты установили, что «…при оказании ребенку стоматологической помощи 19 июня 2017 года врачами ГБУЗ „Областная стоматологическая поликлиника“ был допущен дефект, заключающийся в ошибочном удалении вместо подвижных молочных зубов двух постоянных центральных резцов нижней челюсти… Исходя из среднего прайса, расчет стоимости стоматологических услуг за предстоящий период ортодонтического лечения можно представить в размере порядка 170,5 тыс. рублей».

Но семья надеется получить не менее полумиллиона.

Курчатовский районный суд Челябинска рассмотрит иск семьи 23 июля.

Получить комментарий в Областной стоматологии на момент выхода материала не получилось: ни один телефон клиники не отвечает.

