Челябинка сварила более 20 литров икры из гигантского кабачка

Его вес составлял 43 килограмма

Челябинка Юлия Аксенова вырастила настоящих гигантов на своем огороде, приготовила более 20 литров икры из одного кабачка и раздала 158‑килограммовую тыкву соседям, разрезав ее бензопилой. А еще поучаствовала в конкурсе гигантского урожая. Юлия рассказала ИА «Первое областное», откуда у нее такие богатства.

Весь азарт появился, когда Юлия узнала об урожайном конкурсе гигантов. Решила попробовать, купила специальные семена... и дело пошло. Юлия признается: забыла о своем урожае. Она так ни разу его и не удобрила — кабачки уже были сырыми из-за дождей. Лишь изредка где-то пропололи, где-то порыхлили. За лето семья Аксеновых даже съездила в отпуск, предоставив растения воле судьбы. В общем, урожай разрастался сам по себе. И разросся на добротных 20 соток.

Первый кабачок «был комом».

«Тот, на который я ставила большие надежды, сгнил. Выбыл из конкурса моментально, хотя мы сначала отправляли по нему все отчеты: он весил более 50 килограммов. Но когда мы его поднимали для взвешивания, он разломился пополам»,— рассказывает Юлия.

Гиганта огородница нашла случайно, когда осматривала ботву. Он весит более 60 килограммов — так показала специальная программа для замеров, на деле его вес был как у десятилетнего ребенка — 43 килограмма. В конкурсе он занял почетное второе место и первое в семье Анисимовых: из него получились 20 килограммов икры.

«Я бы сказала, что такого вкусного кабачка и такой вкусной тыквы до этого не ела. Из этого кабачка я сварила более 20 литров кабачковой икры, угостила друзей, родственников — им очень понравилось. Дети сказали, что получилось вкуснее магазинной. Кабачок был сочный, а кожа — нежной, сока из него вышло поразительно много», — поделилась впечатлениями Юлия.

Третьим гигантом на огороде Аксеновых стала тыква. В той же программе ее вес определили в 158 килограммов. Разрезать такой плод было почти невозможно — пришлось использовать бензопилу.

«Я ела мякоть просто так, без заготовки, то есть она настолько мягкая, вкусная и сладкая. Мы разделили ее на 10 частей и раздали», — сказала огородница.

Юлия надеется, что в следующем году урожай не подведет. В планах — вырастить не только кабачки с тыквой, но и огромный лук.

Ранее мы рассказывали, за сколько в Челябинске продают тыквы. Так, она может встать в копеечку — 1800 рублей за 20,7 килограмма. Покупают их не только для сезонных заготовок, но и для фотосессий. Семья Натальи Скороходовой ежегодно отмечает Хеллоуин, а детки с удовольствием участвуют в создании фотозон. Конечно же, используют тыквы.