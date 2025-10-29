Челябинка Юлия Аксенова вырастила настоящих гигантов на своем огороде, приготовила более 20 литров икры из одного кабачка и раздала 158‑килограммовую тыкву соседям, разрезав ее бензопилой. А еще поучаствовала в конкурсе гигантского урожая. Юлия рассказала ИА «Первое областное», откуда у нее такие богатства.
Весь азарт появился, когда Юлия узнала об урожайном конкурсе гигантов. Решила попробовать, купила специальные семена... и дело пошло. Юлия признается: забыла о своем урожае. Она так ни разу его и не удобрила — кабачки уже были сырыми из-за дождей. Лишь изредка где-то пропололи, где-то порыхлили. За лето семья Аксеновых даже съездила в отпуск, предоставив растения воле судьбы. В общем, урожай разрастался сам по себе. И разросся на добротных 20 соток.
Первый кабачок «был комом».
«Тот, на который я ставила большие надежды, сгнил. Выбыл из конкурса моментально, хотя мы сначала отправляли по нему все отчеты: он весил более 50 килограммов. Но когда мы его поднимали для взвешивания, он разломился пополам»,— рассказывает Юлия.
Гиганта огородница нашла случайно, когда осматривала ботву. Он весит более 60 килограммов — так показала специальная программа для замеров, на деле его вес был как у десятилетнего ребенка — 43 килограмма. В конкурсе он занял почетное второе место и первое в семье Анисимовых: из него получились 20 килограммов икры.
«Я бы сказала, что такого вкусного кабачка и такой вкусной тыквы до этого не ела. Из этого кабачка я сварила более 20 литров кабачковой икры, угостила друзей, родственников — им очень понравилось. Дети сказали, что получилось вкуснее магазинной. Кабачок был сочный, а кожа — нежной, сока из него вышло поразительно много», — поделилась впечатлениями Юлия.
Третьим гигантом на огороде Аксеновых стала тыква. В той же программе ее вес определили в 158 килограммов. Разрезать такой плод было почти невозможно — пришлось использовать бензопилу.
«Я ела мякоть просто так, без заготовки, то есть она настолько мягкая, вкусная и сладкая. Мы разделили ее на 10 частей и раздали», — сказала огородница.
Юлия надеется, что в следующем году урожай не подведет. В планах — вырастить не только кабачки с тыквой, но и огромный лук.
