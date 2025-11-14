Челябинка стала победительницей акции «Слушай и лети» на юбилейном шоу «Радио 100»

Татьяне Варгот выпал счастливый билет в рамках шоу «Большой вечер» на ОТВ

Телеканал ОТВ подарил зрителям уникальную возможность заглянуть за кулисы «Радио 100»: в эфире вышло праздничное шоу «Большой вечер», посвященное 15-летию радиостанции. Программа познакомила телеаудиторию с командой именинников, которые ежедневно выходят в эфир, а еще среди слушателей «Радио 100» был разыгран главный приз — поездка на двоих в культурную столицу России, ее выиграла Татьяна Варгот, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Кульминацией праздничного вечера стало подведение итогов масштабной акции «Слушай и лети», которая стартовала 6 октября. На протяжении нескольких недель слушатели участвовали в викторинах в прямом эфире, чтобы стать претендентами на ценные призы.

Решающий момент наступил в студии «Большого вечера». Телеведущий Владимир Лузгин привел в движение барабан с номерами участников, а генеральный директор АО «Обл-ТВ» Анна Воронова наугад вытянула из него счастливый билет.

Победителем стала Татьяна Варгот, которая получила главный приз — сертификат на путешествие для двоих в культурную столицу России. Сертификат победителю вручила главный редактор «Радио 100» Кристина Вовченко.

«Поздравляю Татьяну и благодарю всех слушателей, кто принимал активное участие в нашей юбилейной акции. Такой подарок — прекрасная возможность прикоснуться к великому искусству в стенах легендарного Мариинского театра», — поздравила победительницу Кристина Вовченко.

Как выяснилось, для Татьяны Варгот эта победа — не просто удачный выигрыш, а возможность вернуться в город, с которым связаны важные этапы ее жизни. Именно в Санкт-Петербурге она получила высшее образование, и там же родился ее сын.

«Это мой любимый город! Так случилось, что после рождения сына мы с мужем вернулись в Челябинск, здесь продолжили обустраивать свою жизнь. Но каждая поездка в Северную столицу желанна, вне зависимости от времени года. И каждый раз я открываю этот удивительный город с новой для себя стороны», — поделилась победительница.

Дополнительную значимость предстоящей поездке придает художественное образование Татьяны. Посещение многочисленных музеев и выставок Санкт-Петербурга позволит ей вновь испытать яркую гамму эмоций и впечатлений от культурной столицы. И с нетерпением ждем, когда она вернется и в прямом эфире «Радио 100» расскажет о самых ярких моментах этого путешествия.