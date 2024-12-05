Челябинка стала победителем всероссийского конкурса журналистов «ШУМ»

Ее выбрали народным голосованием

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Студентка ЮУрГУ Яна Зарипова стала победителем всероссийской премии «ШУМ» — конкурса в сфере медиа и журналистов. Ее фильм стал лучшим в номинации «Прорыв года».

Яне только 22 года, но она уже занимается режиссурой и монтажом программ. Она учится на кафедре журналистики, рекламы и связей с общественностью и занимается студенческими проектами в сфере медиа.

На конкурс девушка подала свой документальный фильм и одновременно дипломный проект «За гранью исключительности». Он посвящен незрячему спортсмену-легкоатлету и многократному чемпиону России Александру Новичихину и слабослышащему хореографу и режиссеру Александру Присяжнюку.

«Я хочу поблагодарить, в первую очередь, героев, без которых этот проект бы не состоялся. Саша и Саша, спасибо вам большое. Вы необыкновенные, и теперь об этом знает вся страна», — высказалась челябинка на церемонии награждения.

Яна одержала победу по итогам народного голосования.