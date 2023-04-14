Челябинка стала 15-миллионным участником программы лояльности федеральной сети магазинов «Улыбка радуги»

Девушке подарили баллы, которые можно потратить на товары, и запас косметики

Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом «Улыбка радуги» определила 15-миллионного участника программы лояльности. Удача улыбнулась жительнице Челябинска Татьяне Кузнецовой. В одной из торговых точек девушке вручили подарок — 15 тысяч баллов на карту лояльности и запас средств по уходу за собой и домом. Каждый балл равен одному рублю, ими можно оплатить покупки в «Улыбке радуги», рассказали представители сети.

«Для меня это стало приятной неожиданностью. Магазин не так давно открылся у нас в районе, и я решила зайти в него, чтобы изучить ассортимент и кое-что купить. На кассе мне предложили оформить карту лояльности, по которой я смогу копить баллы и получать дополнительные скидки. Теперь еще не раз приду в „Улыбку радуги“», — поделилась Татьяна Кузнецова.

Все посетители торговой точки в день вручения главного приза могли поучаствовать в розыгрыше товаров из ассортимента магазина. Из барабана доставали сертификаты на крем для рук, гель для душа, антисептик, расческу и прочие полезные для ухода за собой вещи.

15-миллионного пользователя программы выбирали с помощью системы регистрации карт лояльности. Она объединяет более 30 регионов России. Картой легко пользоваться: достаточно знать зарегистрированный номер телефона. Участники программы лояльности получают персональные скидки и предложения, а также могут выбирать любимые бренды. Для многодетных семей, пенсионеров и людей, предпочитающих экотовары, сеть предлагает особые льготные условия покупки.

«Наша программа лояльности успешно развивается более 10 лет. И мы от всей души рады приветствовать ее „юбилейного“ участника. Теперь нас 15 миллионов! Мы благодарим каждого нашего покупателя за оказанное доверие и продолжаем расти и развиваться для вас, предлагая качественную продукцию по доступным ценам, а также выгодные предложения», — отметил гендиректор сети «Улыбка радуги» Алексей Баулин.

Представители сети напомнили, что присоединиться к программе лояльности можно на сайте компании или на кассе в любом из магазинов сети.



Реклама. Рекламодатель ООО «Фокс Медиа»

