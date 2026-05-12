Челябинка спасает от уничтожения советские книги

Елена Никифорова собирает забытые издания и обсуждает их с единомышленниками в клубе «Библиотека Ленина»

Два года назад Елена Никифорова из Челябинска увидела объявление: неизвестные обещали отправить в огонь грузовик книг, если никто их не заберет. Этот случай перевернул отношение девушки к старой литературе. Теперь она собирает забытые издания и обсуждает их в созданном ею клубе единомышленников «Библиотека Ленина». Историю Елены рассказывает портал «Хорошие новости».

Первым значимым экземпляром в коллекции девушки стал роман Николая Островского «Как закалялась сталь». Елена считает эту книгу фундаментом советской литературы.

«Этот роман — начало начал. Можно сказать, фундамент советской литературы. Когда погружаешься в контекст, замечаешь: советские люди, которые шли на подвиг, читали именно Островского. Зоя Космодемьянская читала, Гагарин читал. Они все были корчагинцами», — отмечает Елена.

Участники клуба единомышленников не просто разобрали сюжет произведения. Они даже подобрали современных актеров на роли героев.





Повесть Виталия Закруткина «Матерь человеческая», когда-то входившая в школьную программу, а ныне ставшая редкостью, попала к Елене от букинистов. Затем пришла очередь башкирского писателя Мустая Карима с «Помилованием» и «Радостью нашего дома», армянского прозаика Рачии Кочара с книгой «Дети большого дома». А сборник Бориса Полевого «Мы — советские люди» участница клуба случайно заметила на чужой книжной полке, сфотографированной для другого разговора.

Сейчас в «Библиотеке Ленина» читают роман Валентина Катаева «Время, вперед!». Название книге, по легенде, подсказал Владимир Маяковский, а сам Катаев целый год прожил в Магнитогорске, наблюдая за строительством завода-гиганта. В итоге получилась книга, которая вдохновляет индустриальными пейзажами Челябинска и Магнитки.

В планах клуба — добраться до прозы народов Севера и Дальнего Востока, а также до литературы Монголии.

Большинство таких изданий на интернет-барахолках стоит не дороже 100–200 рублей. Елене хочется сохранить эти тексты, не дать им уйти в небытие. Для Елены это главная награда.

Ранее журналист ИА «Первое областное» встретилась с живым классиком детской литературы Ниной Пикулевой. Ее книги уже полвека помогают малышам всей России расти добрыми, умными и счастливыми.